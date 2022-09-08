حمزة الجمل: جمهور الإسماعيلي واع ويثق في جهازه الفني.. فيديو

وجه حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، رسالة نارية إلى جماهير الدراويش.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": " جماهير الإسماعيلي كانت الداعم الأول للفريق خلال الفترة الماضية وكانت تثق في قدرات الجهاز الفني بقيادتي".

رسالة للجمهور..

وأضاف: " جمهور الإسماعيلي واعي جدا على الرغم من محاولات البعض بالإيقاع بين الجهاز الفني والجماهير عن طريق الهجوم عبر السوشيال ميديا".

وتابع: "التكريم الحقيقي لحمزة الجمل أشاهده خلال تواجدي في الشوارع بين الجماهير، ومدى تقديرهم لي على جهدي مع الفريق في الموسم الماضي بعد نجاحي في انتشال الدروايش من دوامة الهبوط".

واختتم: " اقف احتراما لجماهير الإسماعيلي واتمنى تواجد الدراويش في حال أفضل خلال المواسم القادمة".