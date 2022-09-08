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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل: لاعبو الإسماعيلي "أبطال".. فيديو

صدى البلد

 


يرى حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن لاعبي الدراويش أبطال بسبب ما قدموه في الموسم الماضي.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "  البيئة لم تكن محفزة للاعبين خلال الموسم الماضي، ونجاحهم في انقاذ الفريق من الهبوط تجبرني أن أطلق عليهم لقب "أبطال".

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وأضاف: "الفريق عانى من غياب المحترفين وإصابة بعض اللاعبين إلى جانب عدم توافر البيئة الجيدة للنجاح".

وأكمل: "أشكر محافظ الإسماعيلي الذي تبرع بمبلغ مالي أقفذ النادي من أزمة كبيرة، بجانب دور يحيى الكومي في حل الأزمات".

 

الكومي الدوري الاسماعيلي الدراويش فرج عامر المحترفين إسلام صادق المدير الفني

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