حمزة الجمل: لاعبو الإسماعيلي "أبطال".. فيديو



يرى حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن لاعبي الدراويش أبطال بسبب ما قدموه في الموسم الماضي.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": " البيئة لم تكن محفزة للاعبين خلال الموسم الماضي، ونجاحهم في انقاذ الفريق من الهبوط تجبرني أن أطلق عليهم لقب "أبطال".

معاناة الاسماعيلي في الدوري..

وأضاف: "الفريق عانى من غياب المحترفين وإصابة بعض اللاعبين إلى جانب عدم توافر البيئة الجيدة للنجاح".

وأكمل: "أشكر محافظ الإسماعيلي الذي تبرع بمبلغ مالي أقفذ النادي من أزمة كبيرة، بجانب دور يحيى الكومي في حل الأزمات".