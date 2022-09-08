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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر:الأهلي لا يعلن عمن يريده وفي نفس الوقت ينقض على أهدافه

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة السابق، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك.

 

وكتب فرج عامر “ الاهلي مش حيغلب ، هو لا يعلن عمن يريده من اللاعبين فعلا ، وفي نفس الوقت ينقض على أهدافه من اللاعبين وبالأخص الحريفة في التوقيت المناسب اتمنى التوفيق للجميع ”. 

 

ويذكر ان أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن الجزائري سفيان فيجولي، لاعب فريق جالاتا سراي التركي، هو لاعب الأهلي الجديد.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “سفيان فيجولي الجزائري هو رأس حربة نادي الأهلي الجديد”.

الأهلى سموحة فرج عامر نادي سموحة جالاتا سراى التركى

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