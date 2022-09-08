فرج عامر: الأهلي يجب أن يستثمر في هذين المركزين

نشر فرج عامر تغريدة جديدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر "أتمني الأهلي يستثمر في مهاجم رقم ٩ يكون فذ وايضا يستثمر في رقم ١٠ يكون فذ ، واكيد حيكونوا اجانب حيسهلوا اشياء كثيرة جدا ، الاستثمار في هذين المركزين هو استثمار المستقبل".

وقال فرج عامر ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" الصحافة النمساوية والألمانية تحدثوا عن انتقال آدي هوتر للنادي الأهلي ".

وأضاف فرج عامر : " المدرب النمساوي خفض مرتبه وكان يحصل على 4.5 مليون يورو في السنة وفي النادي الأهلي سوف يحصل على 3 مليون دولار فقط في السنة ".

مدرب الأهلي المحتمل

وتابع فرج عامر :" المدرب النمساوي كسب الدوري في النمسا وبلجيكا ودرب نادي أندرلخت وحقق نتائج جيدة في الدوري الألماني واستطاع الفوز على بايرن ميونخ".