ضبط سيارة محملة بـ 50 جوال يوريا مدعم قبل تهريبه في البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة والمتابعة في أبو المطامير، بحملة تموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط؛ سيارة محملة بـ ٥٠ شيكارة يوريا مدعم ٤٦% قبل تداوله بالأسواق، كما تم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجن.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.