نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يكشف 7 حقائق عن جدري القرود.. ماركات عالمية وأسعار خرافية.. سعر صادم لإطلالة درة في أحدث ظهور| شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أعلن مسئولون بوزارة الصحة، تسجيل أول حالة مصابة بـ مرض جدري القرود في مصر لرجل أربعيني يسافر لإحدى الدول الأوروبية بشكل متكرر، وأنه تم عزله وأخذ الإجراءات اللازمة.

تخوف العلماء من انتشار مرض جدري القرود خلال العام الجاري نتيجة توغله وزيادة انتشاره فى مختلف دول العالم وبيئات ذات طقس بارد.

سرطان عنق الرحم الذي يبدأ في الجزء الداخلي من الجسم بين المهبل والرحم لا يسبب عادةً أعراضًا في وقت مبكر، ولكن عندما ينمو في الأنسجة المجاورة.

يمكن أن يؤدي تجاهل الأعراض المحتملة لسرطان عنق الرحم، مثل النزيف غير الطبيعي من المهبل، إلى تقليل فرص نجاح العلاج بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) .

أثار ظهور أول حالة إصابة جدرى القرود فى مصر اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والمواطنين المصريين.

أعلنت وزارة الصحة عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لرجل مصري مقيم بأوروبا وجاء زيارة لمصر وتم عزله في المستشفى وحالته مستقرة.

نشرت الفنانة درة فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت درة مرتديه فستانا أنيقا بالتايجر الأبيض والأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت معه حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الأسود.