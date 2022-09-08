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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فرنسا.. لاميتا فرنجية بإطلالة ملفتة خلال إجازتها الصيفية

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أحدث إطلالاتها التي تتسم بالجرأة والأنوثة. 

 

وظهرت لاميتا فرنجية فى صور جديدة من فرنسا خلال قضاء اجازتها الصيفية، حيث ارتدت فستان مثير باللون الازرق، واختارت ترك خصلات شعرها المبلل منسدلا وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة.

 


الجدير بالذكر أن اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

IMG_٢٠٢٢٠٩٠٨_١٥٣٥٠٠
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٨_١٥٣٥٠٠
لاميتا فرنجية اللون الأزرق تقضي اجازتها فيلم حد سامع حاجة فيلم 365 يوم سعادة اطلالة ملفته أحدث إطلالات

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