أخبار الفن.. تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال 9 سنوات.. بوسى: جوزى الأول خانى مع رقاصتين

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

خلال الأيام الماضية أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 عن الاسماء التى من المقرر ان يتم تكريمها فى الدورة المقبلة التى تشهد عودة الفنان حسين فهمي لرئاسة المهرجان مرة أخري .

ومن الأسماء التى اعلن عن تكريمها هي الفنانة القديرة لبلبة، حيث قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، فى الدورة الـ 44، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

تصدرت المطربة بوسى مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعة انفصالها عن زوجها هشام ربيع.

ولم تخرج بوسي لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع.

وعادة ما تتصدر المطربة بوسى التريند بسبب أزمتها أو تصريحاتها المثيرة للجدل، ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات بوسى المثيرة للجدل.

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات سريعة في مشكلة المنتجة ناهد فرير شوقي مع أحمد الفيشاوي ، حيث وجهت ناهد إنذاراً إلى نقابة المهن التمثيلية يقضي بوجوب تنفيذ قرار النقابة السابق بإحالة أحمد الفيشاوي للجنة التأديب وإيقافه عن العمل، بعد ثبوب إخلاله بالتعاقد مع المنتجة ناهد شوقي، والذي صدر فيه حكماً نهائياً سنة 2017.

وأرفقت المنتجة ناهد فريد شرقي في الإنذار صورة من قرار النقابة الذي صدر مسبقاً حول إحالة أحمد الفيشاوي إلى لجنة تأديب في حال لم يكمل مشاهده بفيلم "اللعبة الأمريكاني"، والذي يستوجب على النقابة تنفيذ هذ القرار.

مازالت معركة المغنى العالمى ريكى مارتن القضائية ودينيس يادييل سانشيز ابن شقيقته، قائمة بعدما اتهمه الأخير بالاعتداء عليه إثر إنهاء علاقتهما العاطفية مؤخرا، والتى استمرت 7 أشهر.

ورفع ريكى مارتن، دعوى قضائية ضد ابن شقيقته وتضمنت الدعوى أن "ريكي مارتن تعرض للاضطهاد والابتزاز من قبل ابن شقيقته حيث قام بإرسال رسائل له عبر Instagram مهدده بتدمير سمعته ونزاهته، في حال لم يدفع مال".