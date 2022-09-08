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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزع عنها ملابسها.. إحالة متهم بقتل واغتصاب طفلة في حلوان للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عصام إحالة أوراق متهم لقتل واغتصاب طفلة في حلوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عصام، وعضوية المستشارين يحي اليماني وطارق صلاح عبد الستار درة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "إسلام.خ"، خطف المجني عليها الطفلة "جنا.م"، 7 سنوات، كرهًا عنها بأن وجد بها ما يطفئ لهيب شهوته فحدثته نفسه الآثمة بتلبية غريزته الجنسية ببراءة جسدها فاستدرجها لتدخل حانوته ليتم مقصده بعيدا عن أعين الناس مستغلا حداثة سنها وقلة حيلتها، مبعدها عن ذويها وأقربائها.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها وكتم أنفاسها وتناول في اغتصابها ومن ثم قتلها لعدم فضح أمره.

محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات حكم إعدام اغتصاب طفلة اغتصابها

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