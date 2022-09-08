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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل دعم علاقات التعاون

صدى البلد

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الخميس/، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بأبوظبي، وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.


وتناول اللقاء أهمية استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال عام 2023 ، إضافة إلى جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمُستدامة حول العالم لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي بجانب مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في إطار دعمها جهود العمل المُناخي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.


كما تطرق اللقاء إلى النموذج التنموي والحضاري المُتميز الذي تمثله دولة الإمارات في المنطقة إضافة إلى موقعها الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ـ غير النفطي ـ بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 51 مليار دولار خلال عام 2021 كما يُقيم في الدولة حوالي 250 ألفاً من مختلف الجنسيات الأوروبية ويزور دولة الإمارات سنوياً حوالي أربعة ملايين سائح من أوروبا.


وأكد الجانبان ،خلال اللقاء، على العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى الحرص المُتبادل على توسيع آفاقها وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها وبما يُسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون ويحقق السلام والأمن والاستقرار والإزدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول.

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