أخبار التعليم | بعد المد ليوم إضافي.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

بعد المد ليوم إضافي.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، أعلنت وزارة التعليم منذ قليل رسميا مد تنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا على أن تنتهي غدا في السابعة مساءً لينتهي معها تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

جامعة عين شمس تستعرض إنجازاتها في مشروع محو الأمية

شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة ا. د محمد ناصف رئيس الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية والذي حمل شعار (التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة).

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. اعرف مصيرك الآن

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحته الان على موقع وزارة التربية والتعليم

لم يكن متفوقاً بسبب حبه للتمثيل.. ذكريات الفنان علاء مرسي مع الدراسة|نوستالجيا

المدرسة صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيرًا، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

ندوة تعريفية لبرنامج التعاون بين تجارة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين

نظمت اليوم كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة تعريفية لبرنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد قدري السيد عميد كلية التجارة، وبإشراف وتنسيق الدكتور ممدوح عبد العليم موافى مدير البرامج الجديدة.

إتاحة سداد مصروفات المدارس 2023 على 3 أقساط| تفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة بمصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالتقسيط.

خبير يضع حلولا جذرية لمواجهة ظاهرة تجاوز الطلاب في الغياب من المدرسة

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن أسباب عدم الانضباط المدرسي كثيرة تتراوح بين الاهتمام والشغف وبين الملل وفقدان الرغبة، ويسعى الكثير من الطلاب لجذب الانتباه عن طريق التغيب عن المدرسة، أو التغيب عن حضور الصف.

“المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان”..ندوة بمعهد إعداد القادة لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

أطلق معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي محاضرة بعنوان “المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان”، ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية والذي أقيم تحت شعار إعداد القادة العام، وذالك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جامعة حلوان تعقد مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية في أكتوبر المقبل

استمرارا للجلسات التحضيرية التي تنظمها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سناء حجازي مقرر المؤتمر، عقد اليوم اجتماع تنسيقي وذلك تمهيدًا لعقد مؤتمر"واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" والذي يعقد فى ضوء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مصر لمؤتمر التغير ‏المناخى.