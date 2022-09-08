عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إتاحة سداد مصروفات المدارس 2023 على 3 أقساط| تفاصيل

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة بمصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالتقسيط.

حيث قال وزير التربية والتعليم انه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة ب مصروفات المدارس 2023   بجميع المراحل التعليمية المختلفة ، على ثلاثة أقساط كالآتي :

  • القسط الأول في أكتوبر 2022
  • القسط الثاني يناير 2023 
  • القسط الثالث مارس 2023

وقال وزير التربية والتعليم : يتم تسديد تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة ب مصروفات المدارس 2023   بجميع المراحل التعليمية المختلفة ،  في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

مصروفات المدارس 2023 

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

وقد نص القرار الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس على :

أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب ايضا على :

تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

  • 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.
  • 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
  • 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
  • 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
  • 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).
  • 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
مصروفات المدارس 2023 التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المدارس مصروفات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

ترشيحاتنا

إذاعة بي بي سي تعلق جميع برامجها الإخبارية لتغطية مستجدات صحة الملكة

600 جنيه للشعير و400 للأبيض .. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق |بالأرقام

أزهري: المرأة لها الحق فى طلب مهرها دون سقف محدد.. فيديو

حزام أمان للكلاب.. آخر اختراعات فورد للحفاظ على سلامة الركاب وقت الحوادث|شاهد

30 سبتمبر التسليم ..عبدالناصر: 4096 وحدة بسكن مصر في العلمين الجديدة ..فيديو

رسميًا .. أحمد حسن كوكا ينتقل لـ ألانيا سبور التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وتاتو .. رانيا يوسف تستعرض أزياءها الجريئة في صيف 2022| شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد صور آيتن عامر المثيرة للجدل بعد الانفصال

جدري القرود.. أنواع العدوى المنقولة جنسيًا

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

فيديو

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ