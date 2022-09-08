إتاحة سداد مصروفات المدارس 2023 على 3 أقساط| تفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة بمصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالتقسيط.

حيث قال وزير التربية والتعليم انه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة ب مصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة ، على ثلاثة أقساط كالآتي :

القسط الأول في أكتوبر 2022

القسط الثاني يناير 2023

القسط الثالث مارس 2023

وقال وزير التربية والتعليم : يتم تسديد تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الخاصة ب مصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة ، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

مصروفات المدارس 2023

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

وقد نص القرار الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس على :

أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار الخاص ب مصروفات المدارس 2023 ، و الذي يقوم بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب ايضا على :

تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي: