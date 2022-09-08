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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022 .. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يترقبها الآن جميع طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الثانوية العامة فى توتر وخوف كبيرين حيث ينتظرون معرفة ما رشحه لهم مكتب التنسيق لتحديد مستقبلهم ولمعرفة أى كلية سوف يدروسون بها.

ينتهي الموقع الإلكتروني للتنسيق، اليوم، الخميس، من أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالكليات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2022 – 2023.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وتتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع مؤشرات محرك البحث الشهير جوجل حيث يبحث جميع طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية ، ولذلك يحرص موقع صدي البلد على تقديم خدمات تسهيلة للطلاب حتى يستطيعوا معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة تسجيل المرحلة الثالثة في مصر 2022 عقب إعلان وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي 25 أغسطس 2022، وسينتهى تسجيل الرغبات اليوم الخميس 8 سبتمبر على أن تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022
تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مد فترة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قرر مد فترة تنسيق المرحلة الثالثة لمدة يوم إضافي لمنح الطلاب فرصة للتسجيل، قبل غلق باب تسجيل الرغبات، والبدء في تسجيل رغبات الطلاب وإعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، خلال 48 ساعة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات، وإعلان الحدود الدنيا بالكليات والمعاهد.

كشفت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، منها كليات الحقوق والآداب بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة)، بالإضافة إلى كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشعبة الأدبية منها كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والمعاهد العليا الخاصة المتوسطة.

ومن المقرر أن تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلة الثالثة، بنسبة 10%، ثم البدء في إرسال كشوف الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد للجامعات.

أعلن مكتب التنسيق القبول بالجامعات، عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٨ ولمدة أربعة أيام، تنتهي مساء يوم الأحد الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022
تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة 2022
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
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