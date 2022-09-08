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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفضت رضاعة ابنتها وخنقت زوجها..زوج يحكي معاناته مع زوجته

صدى البلد

كشف أحمد محمود، المعتدى عليه بالضرب من قبل زوجته، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه طلب من زوجته أن تعد له وجبة الغذاء، وطلبت منه أن يحضر طعام جاهز، ولكنه رفض وأخبرها أن من حقه عليها أن تعد له الطعام خاصة وأن كل شيء متوفر بالمنزل.

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وقال "محمود" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجته بعد نقاش بينهما عن إعداد الطعام "ضربته في بطنه برجليها"، مضيفا: "أنا زعقت معاها وقولتلها إنتي عبيطة قالتلي والله هقتلك وخنقتني"، لافتا إلى أنه دفعها بعيدا عنه فاتجهت للمطبخ وأحضرت سكينا وهددته بها.

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وأضاف: "أنا قولتلها استهدي بالله وحقك عليا"، كاشفا أنها ليست المرة الأولى التي تعتدي عليه حيث سبق وأن ضربته بمقص في رقبته، معلقا: "أنا عايش عيشة صعبة بخاف أرد عليها لأنها ممكن تقتلني"، لافتا إلى أنه أنجب طفلة ورفضت أن ترضعها بعد الولادة.


 

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بعد أن أثارت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي للمرأة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها عن أن المراة غير ملزمة بالرضاعة، علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مستنكره هذه الأقاويل. .. المزيد

 

وجبة الغذاء إعداد الطعام الولادة

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