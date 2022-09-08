رفضت رضاعة ابنتها وخنقت زوجها..زوج يحكي معاناته مع زوجته

كشف أحمد محمود، المعتدى عليه بالضرب من قبل زوجته، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه طلب من زوجته أن تعد له وجبة الغذاء، وطلبت منه أن يحضر طعام جاهز، ولكنه رفض وأخبرها أن من حقه عليها أن تعد له الطعام خاصة وأن كل شيء متوفر بالمنزل.

وقال "محمود" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجته بعد نقاش بينهما عن إعداد الطعام "ضربته في بطنه برجليها"، مضيفا: "أنا زعقت معاها وقولتلها إنتي عبيطة قالتلي والله هقتلك وخنقتني"، لافتا إلى أنه دفعها بعيدا عنه فاتجهت للمطبخ وأحضرت سكينا وهددته بها.

وأضاف: "أنا قولتلها استهدي بالله وحقك عليا"، كاشفا أنها ليست المرة الأولى التي تعتدي عليه حيث سبق وأن ضربته بمقص في رقبته، معلقا: "أنا عايش عيشة صعبة بخاف أرد عليها لأنها ممكن تقتلني"، لافتا إلى أنه أنجب طفلة ورفضت أن ترضعها بعد الولادة.





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