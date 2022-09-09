سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال رصف شارع 15

تفقد اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام بمطروح أمس الخميس شارع 15 بمنطقة الكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح ،لمتابعة استكمال اعمال الرصف وإزالة كافة العراقيل يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة والمهندس محمد العشرى مديرعام مديرية الطرق والمهندس عمر محمد مدير فرع مياه الشرب و الصرف الصحى بمرسى مطروح.

ووجه السكرتير العام بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالمسافة المتبقية والإسراع فى إنهاء أعمال الرصف .

كما تفقد السكرتير العام موقع السينما الشتوى بوسط المدينة ودراسة مقترح استغلال الموقع والذى ياتى بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لأعمال مد البنية التحتية وتوفير الخدمات خاصة فى قطاع الطرق و الرصف وفقا للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة والتوقيت الزمنى مع تذليل كافة العقبات لتيسير وصول الخدمات للمواطنين .