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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: ليفربول افتقد ساديو ماني وصلاح لازم يركز

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أداء محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "محمد صلاح لازم يغير طريقة لعبة ويدخل لجوة أكتر كتير علشان يكون فعال علي المرمي اكتر من ذلك ، ولازم يركز اكتر لأنه بيسرح في اوقات كثيرة، اكيد ليفربول افتقد ساديو مانية كرأس حربة لا يعوض وكان بيعرف ينهي الهجمات بالطريقة السليمة ويتميز بالقوة والفاعلية".

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وأضاف فرج عامر “ليڤربول محتاج تدعيم ، محتاج مهاجم زي ليڤاندوفسكي ، ومحتاج لاعب خط وسط صانع العاب ومحتاج دفندر ، الفريق سوف يعاني معاناة شديدة هذا الموسم ، ولكني بحترم يورجن كلوب اكيد  سيجد  بعض الحلول تحسن شكل الفريق ”.

و اكتسح فريق نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فرج عامر ليفربول الانجليزي ساديو ماني محمد صلاح يورجن كلوب نابولي الإيطالي

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