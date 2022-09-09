عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة والدته إليزابيث الثانية

شي جين يبنج
شي جين يبنج

أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينج، برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الجمعة، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية الحكومية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن شي جين بينج بعث التعزية بالنيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني ونفسه، وأعرب عن عميق تعازيه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وخالص تعازيه للأسرة المالكة وحكومة وشعب المملكة المتحدة.

وأصبح الأمير تشارلز ملكًا تلقائيًا عند وفاة والدته. وسيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث. وهو الآن رأس الدولة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في 14 دولة أخرى من دول الكومنولث بما في ذلك أستراليا وكندا. كما سيصبح أيضًا رئيسًا للكومنولث المكون من 56 عضوًا، على الرغم من أن هذا ليس منصبًا وراثيًا، بعد أن وافق قادة الكومنولث على توليه المنصب في اجتماع عُقد في لندن عام 2018.

يُذكر أن قصر باكنجهام أعلن، في وقت سابق الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز الـ96 عاما، وسارع قادة العالم لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب البريطاني.

الصين وروسيا تناقشان فرص الأعمال ضمن منتدى الشرق الأقصى

حدث ليلا.. برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكةبريطانيا إليزابيث الثانية.. الرئيس الأمريكي يؤكد لحلفائه استمرار دعم أوكرانيا

الرئيس الصينى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية الحكومة الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022

ترشيحاتنا

الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

السجن المشدد.. عقوبات رادعة تواجه المعالج النفسي| تفاصيل

أعرف أحدث أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المباركة .. للمهموم وصاحب الكرب ردده الآن

صعود جماعي فى أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 9-9-2022

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعب الأبيض أعلى.. سر توقع فوز الزمالك بفارق هدف على الهلال بكأس لوسيل

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

حمدي لـ قاضي الأسرة: زوجتي الضخمة تحصل على حقها الشرعي بالعافية أو تضربني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ