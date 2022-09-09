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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصر باكنجهام: 96 طلقة مدفعية في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث

أرشيفية
أرشيفية

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، إطلاق 96 طلقة مدفعية في العاصمة البريطانية لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية أمس.

وقال قصر باكنجهام، إنه سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة إليزابيث الثانية، موضحا أن الملك البريطاني تشارلز الثالث ييعلن الحداد الوطني من الآن وحتى بعد 7 أيام من جنازة الملكة.

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وولدت إليزابيث في 17 شارع بروتون بلندن في 21 إبريل 1926 وتم تعميدها في 29 مايو من ذلك العام في الكنيسة الخاصة بقصر باكنجهام.

وأصبحت وريثة العرش عندما تنازل عمها إدوارد الثامن في 11 ديسمبر 1936، وتولّى والدها الملك جورج السادس العرش، حيث كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

وتزوجت الملكة من الملازم البحري فيليب مونتباتن، وهو أمير يوناني، في كنيسة وستمنستر بلندن في 20 نوفمبر 1947. وأنجبا أربعة أطفال: الأمير تشارلز (مواليد 1948) والأميرة آن (1950) والأمير أندرو (1960) والأمير إدوارد (1964). توفي فيليب في إبريل 2021 عن عمر يناهز 99 عاماً.

 

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