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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة متخصصة لاختيار مدراء مدارس التمريض بأسوان

مدارس التمريض بأسوان
مدارس التمريض بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير الصحة بتشكيل لجنة متخصصة برأسة مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية  للقيام بإجراءات إختيار المرشحات لتولى وظيفة مديرة مدرسة لعدد 8 من المدارس الثانوية الفنية للتمريض واللاتى تجاوزن المدد القانونية المحددة لشغل الوظيفة القيادية ، وهى مدارس فوزية حامد بنات ، وأبو الريش للبنات ، وأبو سمبل المشتركة ، والرمد للبنين ، وكوم أمبو المشتركة ، ودراو ونصر النوبة وإدفو المشتركة .

 

وأكد بأن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بمختلف مجالاتها ، ولاسيما فى الجانب الإدارى من خلال توفير الكوادر والقيادات المتميزة والمؤهلة لرفع مستويات الأداء والعمل داخل الهيكل الإدارى وضمان تحقيق التطوير والجودة المطلوبة فى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب .

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إعفاء 8 من مديري مدارس التمريض بأسوان

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه وفقاً للشروط والقواعد القانونية وافق محافظ أسوان على إعفاء عدد 8 من مديري مدارس التمريض من مواقعهم بعد شغلهم للوظيفة أكثر من 6 سنوات ، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة ( 25 ) من قرار وزير الصحة والسكان رقم (630) لسنة 2011 تتولى الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بالوزارة الإشراف والمتابعة على المدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية ، وتقوم بترشيح مديرة المدرسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

وأوضح إيهاب حنفى بأنه وفقاً للقرار السابق فإنه من شروط الترشح للمسابقة بأن تكون المرشحة حاصلة على دراسات فى علوم التمريض أو على البكالوريوس فى حالة عدم وجود الماجستير أو الدكتوراه حيث يستمر التقدم لشغل الوظيفة لمدة 15 يوم .

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مسابقة لشغل وظائف مدراء مدارس التمريض بأسوان

ولفت حفنى إلى أن كل مدرسة يكون لها مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد إختصاصاته ومسئولياته ليضم مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية أو من ينوب عنه رئيساً ، بجانب مديرة المدرسة مقرر ، فيما تضم العضوية كل من موجهة المدارس بالمديرية ، ومدير المستشفى و 2 من مجلس الآباء ، بجانب إحدى مدرسى التربية والتعليم ، ومدرسات التمريض بالمدرسة ، ومديرة إدارة التمريض بالمديرية أو ينوب عنها ، وكذا رئيسة إتحاد الطلاب .

وكان قد استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمطالب الجماهيرية بإستمرار القبول فى مدارس التمريض ، وخاصة بعد التجاوب لهذا المطلب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فقد أعلن المحافظ عن فتح باب القبول للإلتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى القادم 2022/2023 وذلك بحد أدنى 271 درجة للطلاب والطالبات الناجحين فى إمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 .

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