شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس طريق أبو سمبل - أسوان

واصلت الأجهزة المعنية بأسوان تقديم الخدمات المختلفة لنقل مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق أسوان / أبوسمبل جنوب المدينة الذى وقع صباح اليوم الخميس وأسفر عن إلى مصرع 3 أشخاص ، وإصابة 13 شخصا آخر .

وقد أشار عدد من شهود العيان الذين نقلوا بعض التفاصيل المتعلقة بحادث أتوبيس الركاب الذى تعرض للانحراف عن مسار الرئيسى على الأسفلت بطريق أسوان / أبو سمبل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أسفر عن انجرافه على الطبان الخاص بالطريق ، وتعرضه للانقلاب بشكل محدد على احد جانبيه ، وهو ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص ، وإصابة 13 شخص أخر بإصابات متفرقة بالجسم ، وعلى الفور تم توافد سيارات الإسعاف التي وصلت لنحو 18 سيارة ، وقامت بنقل جثامين ضحايا الحادث ، وأيضاً المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى ، فيما قامت الأجهزة المختصة بالتعامل مع الأتوبيس .

المستشفى الجامعى بأسوان يستقبل مصابى حادث أبو سمبل

أتوبيس حادث أبو سمبل

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 110 ، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث للتعامل مع المصابين .

فيما استقبل مستشفي أسوان الجامعي مصابي حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق أبو سمبل الذي وقع صباح اليوم الخميس عند الكيلو 110 مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ، فيما تعرض نحو 13 شخص لإصابات متفرقة بالجسم حيث وجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بإتخاذ كافة الإسعافات الأولية مع تقديم أوجه الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

مستشفى أسوان الجامعى يوضح حالة مصابى حادث أبو سمبل

فيما أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه جاري فحص المصابين وتحويلهم إلى الأقسام وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ونتج عن الحادث إصابه ١٣ حالة وهم عبد الرحمن .ع ٦٢سنه والذى أصيب بكسر بالكتف والعضد الأيمن ، وخلف . ح . س ٤٨سنة ، والذى أصيب بكسر الساعد الايمن والحوض والفقرات كاملة ، ولينا . أ.ح ٢٧سنة ، والذى أصيب بجرح بالوجه ، وعبد الرحمن .هـ ٢٣سنة ، والذى أصيب بإصابات في الصدر والحوض ، وعبدالرحمن . ا ٨ سنوات ، وثريا . ع ٤٨سنة ، والذى أصيب بإصابات بالحوض والعمود الفقري كاملاً ، بجانب علي . ع . ع ٨ سنوات ، وبدر. إ . ت ٢٠سنة ، والذى أصيب بكسر بالحوض والفقرات كاملة ، ومها . أ . ر ٤٦سنة ، وفوزى . ا. م ٥٨ سنة ، والذى أصيب بإصابات في الفقرات كاملة وكسر بالحوض ، ومرغني . ح . آ ٣٠ سنة ، والذى أصيب بكسر بالحوض والفخذ الأيمن ، وهيثم . ع . ٤٣ سنة ، والذى أصيب بكسر بالركبة اليمني والحوض والكتف الأيسر والعمود الفقري ، فضلاً عن شخص مجهول الهوية ، والذى أصيب بكسر بالحوض والفقرات كاملة والفخد .

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه تم توفير كافة الأطقم الطبية للمصابين لاتخاذ اللازم من العلاج ، مع تقديم خالص العزاء لأسر المتوفين وهم إيمان . ع . م ٤١ سنة ، وباسل . ع . ع ٤٢سنة ، وعمر . ع .ع ٢٥سنة ، والذين تم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة .