انقلاب إتوبيس بطريق أبو سمبل / أسوان

تعرض أتوبيس لحادث إنقلاب بطريق أبو سمبل / أسوان البرى جنوب المدينة بالقرب من الكيلو 110 ، وجارى التعامل مع الحادث ، وحصر أي إصابات .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 110 ، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث للتعامل مع المصابين .

تعرض شاب للسقوط من الطابق الخامس

وكان قد تعرض شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً من أهالي منطقة الصداقة الجديدة يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار عدد من شهود العيان إلى أن واقعة سقوط شاب من الطابق الخامس كانت فى الفترة المسائية حيث فوجئ عدد من المارة أن شاب يقوم بالصراخ أثناء مشاهدتهم له وهو يسقط من بلكونة خاصة بأحد العمارات السكنية بمنطقة الصداقة الجديدة، وعلى الفور قام عدد من الأهالى بالمنطقة بالاتصال بالإسعاف، وتم نقل المصاب بمعرفة رجال الإسعاف، نظراً لحدوث كسورات وجروح بالشاب المصاب، وتم التوجه للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة المعنية بأسوان إلى محل البلاغ لمعاينته، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى علاء. ا. هـ 35 سنة، والذى أصيب بجروح وكسور بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

إنتشال جثامين 3 أشخاص غرقوا بترعة توشكى

وكانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بأسوان فى إنتشال جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم غرقاً في ترعة توشكي شرق العوينات جنوب أسوان .

وتعود تفاصيل قصة الغرق هذه والتي أوضحها عدد من شهود العيان بأن هؤلاء الشباب الثلاثة أقدموا على القيام بالسباحة لمواجهة حرارة الجو وذلك داخل ترعة توشكى بالتقاطع مع شرق العوينات ، والواقعة جنوب مدينة أسوان ، ولكن تعرضوا للغرق ، وهناك من يرى بأن سبب الغرق من الممكن أن يكون عدم إجادتهم الكافية بالسباحة ، وهى أيضاً قضاء وقدر ، ليلقوا مصرعهم على الفور .

وفور إخطار الجهات المعنية بواقعة الغرق لهؤلاء الشباب الثلاثة ، تم التحرك على الفور وتكاتف الجهود لقوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية ، والذين نجحوا في إنتشال جثامين هؤلاء الشباب ، وتم نقلهم الي الوحدة الصحية وذلك لإنهاء إجراءات تسليمهم إلي ذويهم .