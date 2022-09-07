محافظ أسوان: دراسة لاستثمار أكثر من 120 ألف طن من التمور

بحث محافظ أسوان أشرف عطية مع رئيس مجلس إدارة شركة الجود للصناعات الغذائية التونسية محسن بوجبل والذي يعد من أكبر رجال الأعمال والمستثمرين بدولة تونس الشقيقة، استثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية بإنتاج سنوي يصل لأكثر من 120 ألف طن من 2.2 مليون نخلة وذلك لإقامة أكثر من مصنع متخصص في إنتاج مسحوق ودبس وعسل البلح.

وأكد عطية - وفقا لبيان اليوم /الأربعاء/ - أن أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية من بنية تحتية للاستثمار تتمثل في تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة، وازدواجها تجاه الأسواق الإفريقية، بجانب مشروعات إنشاء خط جديد للسكك الحديدية أسوان / أبو سمبل السياحية / حلفا ، وكذا خط آخر للقطار الكهربائي السريع، علاوة على توافر الموانئ البرية الجافية والنيلية والمطارات.

ومن جانبه أشار محسن بوجبل إلى أننا نسعى للتوسع في منتجات التمور، وخاصة أن الشركة تعتبر أكبر منتج ومصدر لمسحوق التمور على مستوى العالم من خلال إدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر وتونس وعدد من البلدان الأخرى.

وأضاف أننا نصدر حوالي 13 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات الأورجنيك لدول أمريكا الشمالية والجنوبية وأوربا، مشيداً بمناخ الاستثمار في محافظة أسوان، وهو الذي سيشجع على دراسة إنشاء مصنع متخصص في منتجات التمور يغطي احتياجات السوق المحلي، وأيضاً لتصديره للخارج وهو الذي يتوازى مع حرصنا على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعي التمور بدعمهم وتحقيق الاستفادة القصوى من زراعة النخيل وتوفير فرص عمل وتقديم خدمات للمجتمع المحلي.

