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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاحة خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يعد اليوم هو اخر موعد لتقديم وتعديل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 .

 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

 نتيجة 

 من تنسيق الجامعات 2022 

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات 2022 هو بعد 72 ساعة من غلق المرحلة الثالثة اليوم الجمعة الموافق  9سبتمبر ومن المتوقع أن يتم الاعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2022 .

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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط

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بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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آداب وحقوق وتربية.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

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تنسيق 2022.. الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات الآداب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2022 ، يتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر موقع صدي البلد  رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا  عند ظهورها .

رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2022


يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الاول والدور الثاني والمتخلفين من المرحلة الاولي والثانية  تسجيل رغباتهم في  تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وطمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث طرحت العديد من الاماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة 2022 وأبرزهم كلية الحقوق والاداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة وكان من أبرز معاهد المرحلة الثالثة هو معهد الفني التجاري الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الحقوق أو التجارة حسب الشعبة الذي يرغب الطالب الالتحاق بها .

موعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022


انطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 السبت الماضي وسيتم غلق التقديم  اليوم الجمعة 9-9-2022 في تمام الساعة السابعة مساء .

وزير التعليم العالي من مكتب تنسيق عين شمس: نسعى لتحقيق مبدأ العدالة
 

وكان قد تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على سير أعمال التنسيق، برفقة السيد عطا رئيس قطاع التعليم المُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى المتحدث الرسمى للوزارة،، وسيد سافوري مدير عام تنسيق الشهادات المعادلة ومسئولي مكتب التنسيق.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن عاشور على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، والاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة منهم؛ تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2022 /2023. 

وأشاد الوزير،  بالقاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، وحجم العمل الذى قام به مكتب التنسيق والعاملين به من توفير الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا حرص الوزارة على التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

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