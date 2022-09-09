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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: القرآن حثنا على اغتنام الدنيا والآخرة معا

مسجد الفتح بالزقازيق
مسجد الفتح بالزقازيق

قال الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم تكلم عن الحياة بشقيها الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للعبد أن يغفل عنهما، لقوله تعالى ( وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) وقوله (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً).

وأضاف محمد عزت، في خطبة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بالشرقية، متحدثا عن "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن"، أن من الناس من يغفل عن الحياة الدنيا مع أننا مكلفون بعمارتها، فيقول تعالى (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) ومن الناس من يغفل عن الآخرة ، مع أنها دار القرار والمستقر والمقام الأبدي.

وتابع خطيب الجمعة: ومن الناس من يغفل عن الدنيا والآخرة، فيصبح بلا هدف في حياته ويصيبه اليأس والإحباط.

وذكر أنه من الناس من لا يغفل عن الدنيا والآخرة، وهذا من نور الله بصيرته فقلبه له بابان ، باب يتعامل فيه في الدنيا مع الخلق، وباب يعمل للآخرة للوصول إلى الحق.

 

 

القران الكريم الغفلة خطبة الجمعة مسجد الفتح الأوقاف

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