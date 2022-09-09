طبيب بجامعة أنجليا: لا يوجد سبب محدد لوفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

أكد الدكتور ضياء الدين كامل استشاري علم الأمراض في جامعة إنجليا راكسن، أن الحالة الصحية لـ الملكة إليزابيث الثانية، فى الثلاثة أشهر الأخيرة كانت صعبة، وكانت تعانى من عدم الحركة بنسبة 90%، وكانت تستخدم العكاز، وتفضل أن تكون بمفردها ولا تريد أن تقابل أحد.

وقال ضياء الدين كامل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صحة الملكة إليزابيث بالنسبة لـ عمرها كان جيد، مؤكدًا أن الملكة قد بلغت من العمر 96 عامًا.

وأضاف ضياء الدين كامل: "الملكة إليزابيث كانت تعاني من عدم ارتياح جسدي، ففي عام 1990 سقطت من على الحصان وكسرت يدها وأجرت عملية جراحية، وفي 2001 أجرت عملية جراحية لإزالة عظمة من الغضروف، ولكن سبب الوفاة طبيعي حتى الآن ولا يوجد سبب محدد".

ولفت إلى أن الملكة كانت تقوم بواجباتها الملكية فى الفترة الأخيرة، وآخر ظهور رسمي لها كان فى استقبال رئيسة الوزراء الجديدة، وكانت تسير بعكاز.

الملكة أصيبت بفيروس كورونا فى بداية العام

وأشار إلى أن الملكة أصيبت بفيروس كورونا، فى بداية العام، ولكن كانت قد حصلت على لقاح فيروس كورونا، ولكن بشكل عام حالتها جيدة بالنسبة لـ عمرها.

قال الدكتور عادل درويش، المؤرخ بمجلس العموم البريطاني، إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية كان بعد معاناة مع المرض، وألام العظام ، موضحا أنها كان من المتوقع أنها تعاني من سرطان العظام ولكن لم يكن أحد يصرح بذلك .

وتابع الدكتور عادل درويش ، خلال مكالمة هاتفية لـ القناة الأولى المصرية، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي تقف عليها الأمة البريطانية ، وكانت بالجدة الكبيرة لبريطانيا، متابعا: "كانت تجمع الخلافات والأزمات مثل الجدة".

وأردف، أنها أدت واجبها الدستوري الأخير قبل وفاتها بقبول رئيس الوزراء " جونسون " ، وتعين رئيس وزراء جديد ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع السكرتير الدائم لمجلس الوزراء ، ورئيس الوزراء لتولي الرئيس " تشارلز " الحكم .

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى العزاء لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة.

وأضاف الرئيس السيسي: "وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين.. عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على "تويتر" عن خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنه جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيقة حيث كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،عن تعازيه في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب، على موقع تويتر: «ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة جلالة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها».