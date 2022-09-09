عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم الملايين.. التجربة اليابانية سلاح مصر لاستضافة كأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم

في مفاجأة مدوية، أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أمس الخميس، أن مصر ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 في ملف مشتركة مع دولتي المملكة العربية السعودية واليونان.

وأوضحت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي عن التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 بشكل رسمي وشيك، قد يتم خلال الشهر الجاري.

الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

شبانة: مصر تمتلك القوة الاقتصادية لتنظيم كأس العالم .. وبناء الدولة هو النجاح الحقيقى

كما أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وجود مباحثات مع الجانب المصري السعودي، لدارسة ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى امتلاك مصر لبنية تحتية رياضية قوية بالوقت الحالي في مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ومنها القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تصنف هذه المنشآت الجديدة بأنها الأضخم والأكبر في إفريقيا والمنطقة العربية.

ونجحت مصر في استضافة عدة أحداث رياضية عالمية علي مستوي كل الألعاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا وأبرزها بطولة العالم لكرة اليد، كما أنها أبهرت العالم خلال استضافة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2019.

 بطولة كأس العالم لكرة القدم غالبا ما نقام في بلد واحد، ولكن شهدت البطولة لأول مرة في التاريخ،  خوض منافسات المونديال في بلدين، وذلك في عام 2002، عندما نجحت اليابان وكوريا الجنوبية في استضافة البطولة.

 

ملف اليابان وكوريا الجنوبية:

 

منذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930 وحتى الألفية الثانية، تقام منافسات البطولة في بلد واحد، حتى نجحت اليابان وكوريا الجنوبية في استضافة نسخة عام 2002.

كما تعد هذه امرة المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم للأندية في قارة آسيا، وهي البطولة الأخيرة التي يتأهل فيها حامل اللقب للنهائيات دون المشاركة في التصفيات.

 

أمريكا تطبق التجربة اليابانية:

 

على غرار التجربة اليابانية الكورية، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية، بملف مشترك رفقة كندا والمكسيك لاستضافة ملف كأس العالم 2026، وبالفعل نجح الملف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عام 2018، فوز ملف أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، على حساب ملف المغرب.

بعد نجاح التجربة اليابانية الكورية، والتجربة الأمريكية، في استضافة كأس العالم عن طريق الملف المشترك، تستهدف مصر تحقيق حلم الملايين باستضافة مونديال 2030، رفقة السعودية واليونان.

 

مصر السعودية اليونان كاس العالم 2030 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بتلبس هوت شورت في البلكونة.. القبض على مسن يشير بايحاءات خارجة لجارته

بلاغ رسمي| جيجي وعبدالله رشدي في النيابة العامة .. هل تورط الداعية في الاغتصاب ؟

ترشيحاتنا

اختصار تم إزالته بسرعة.. خطأ بتطبيق واتساب على أندرويد

هارب من 28 قضية قتل ومخدرات.. مصرع عنصر إجرامي بعد مواجهة مع الشرطة بالبساتين

اتحرش بيا في الأتوبيس.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة فتاة دهب

عمرها ملايين السنين.. تفاصيل اكتشاف أول سحلية مجنحة في العالم| صور

المسيري لـ أميرة جمال: فيريرا وعد جماهير الزمالك بالتتويج بكأس لوسيل

متاحة خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

مش الدايت.. أسرار غير متوقعة لـ رشاقة دينا الشربيني

سر عمر الملكة إليزابيث الطويل.. ماذا كانت تأكل

مايوه محتشم.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ