حلم الملايين.. التجربة اليابانية سلاح مصر لاستضافة كأس العالم 2030

في مفاجأة مدوية، أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أمس الخميس، أن مصر ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 في ملف مشتركة مع دولتي المملكة العربية السعودية واليونان.

وأوضحت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي عن التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 بشكل رسمي وشيك، قد يتم خلال الشهر الجاري.

كما أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وجود مباحثات مع الجانب المصري السعودي، لدارسة ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى امتلاك مصر لبنية تحتية رياضية قوية بالوقت الحالي في مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ومنها القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تصنف هذه المنشآت الجديدة بأنها الأضخم والأكبر في إفريقيا والمنطقة العربية.

ونجحت مصر في استضافة عدة أحداث رياضية عالمية علي مستوي كل الألعاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا وأبرزها بطولة العالم لكرة اليد، كما أنها أبهرت العالم خلال استضافة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2019.

بطولة كأس العالم لكرة القدم غالبا ما نقام في بلد واحد، ولكن شهدت البطولة لأول مرة في التاريخ، خوض منافسات المونديال في بلدين، وذلك في عام 2002، عندما نجحت اليابان وكوريا الجنوبية في استضافة البطولة.

ملف اليابان وكوريا الجنوبية:

منذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930 وحتى الألفية الثانية، تقام منافسات البطولة في بلد واحد، حتى نجحت اليابان وكوريا الجنوبية في استضافة نسخة عام 2002.

كما تعد هذه امرة المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم للأندية في قارة آسيا، وهي البطولة الأخيرة التي يتأهل فيها حامل اللقب للنهائيات دون المشاركة في التصفيات.

أمريكا تطبق التجربة اليابانية:

على غرار التجربة اليابانية الكورية، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية، بملف مشترك رفقة كندا والمكسيك لاستضافة ملف كأس العالم 2026، وبالفعل نجح الملف.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عام 2018، فوز ملف أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، على حساب ملف المغرب.

بعد نجاح التجربة اليابانية الكورية، والتجربة الأمريكية، في استضافة كأس العالم عن طريق الملف المشترك، تستهدف مصر تحقيق حلم الملايين باستضافة مونديال 2030، رفقة السعودية واليونان.