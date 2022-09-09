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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي : برشلونة محظوظ بتواجد ليفاندوفسكي .. ولا نراقب ريال مدريد

صدى البلد

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة عن دور البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

وقال تشافي في تصريحات عبر المؤتمر ما قبل مباراة قادش: “ليفاندوفسكي لاعب متواضع دائماً ما يشجع اللاعبون الشباب”.

وتابع: “ليفاندوفسكي يقدم مستوى رائع بالفريق، ونحن محظوظون بتواجده معنا خلال الفترة الحالية”.

وعن ماركوس ألونسو وبيلرين: “إنهما بخير، غدًا سيكونان فى القائمة المستدعاه، هم يتدربان بشكل جيد”.

واختتم: “تركيزنا ينصب على مباراة قادش حاليًا، ولا علاقة لى بالحديث عن أى منافس آخر، فنحن نبحث عن الفوز دائما، ولا نراقب ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد”.

ليفاندوفسكي برشلونة تشافي ريال مدريد ماركوس ألونسو أتلتيكو مدريد

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