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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علي مركب.. أسما إبراهيم تستمتع بـ إجازتها في عرض البحر

اسما إبراهيم
اسما إبراهيم

نشرت الاعلامية أسما إبراهيم، صورة جديدة لأحدث إطلالتها الجذابة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".


وأطلت أسما إبراهيم على متن مركب فى عرض البحر، حيث ارتدت فستان صيفى جذاب، واعتمدت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة على ظهرها، ولم تتكلف بوضع المكياج لتبدو أكثر جمالًا.


جدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم قدمت حلقات خاصة في رمضان الماضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس".
 

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من البرنامج خلال الأيام المقبلة وتستضيف فية الإعلامية أسما إبراهيم عددا كبيرا من المشاهير من مصر والوطن العربي ويحمل العديد من المفاجآت. 
 

البرنامج يعرض علي شاشة القاهرة والناس ومن إخراج ميلاد آبي رعد.

IMG_٢٠٢٢٠٩٠٩_١٦٢٣٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٩_١٦٢٣٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٩_١٦٢٢٥١
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٩_١٦٢٢٥١
صورة جديدة فى عرض البحر فستان صيفي جذاب الإعلامية أسما ابراهيم حبر سري

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