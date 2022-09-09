علي مركب.. أسما إبراهيم تستمتع بـ إجازتها في عرض البحر

نشرت الاعلامية أسما إبراهيم، صورة جديدة لأحدث إطلالتها الجذابة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".



وأطلت أسما إبراهيم على متن مركب فى عرض البحر، حيث ارتدت فستان صيفى جذاب، واعتمدت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة على ظهرها، ولم تتكلف بوضع المكياج لتبدو أكثر جمالًا.



جدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم قدمت حلقات خاصة في رمضان الماضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس".



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من البرنامج خلال الأيام المقبلة وتستضيف فية الإعلامية أسما إبراهيم عددا كبيرا من المشاهير من مصر والوطن العربي ويحمل العديد من المفاجآت.



البرنامج يعرض علي شاشة القاهرة والناس ومن إخراج ميلاد آبي رعد.