السد القطري يكرم فيريرا قبل مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل|صور

كَرم نادي السد القطري، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة القلعة البيضاء للهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وقامت إدارة نادي السد القطري بإعطاء فيريرا درع تكريم له مع قميص الفريق، وذلك قبل مباراة الهلال السعودي والزمالك.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الهلال السعودي في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار بطولة كأس سوبر لوسيل.

ويشارك الزمالك في كأس سوبر لوسيل في قطر بصفته بطل الدوري المصري الممتاز ، فيما يلعب الهلال بعد فوزه بدوري المحترفين السعودي.

تشكيل الزمالك المتوقع امام الهلال

حراسة المرمي : محمد عواد



الدفاع : أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي



الوسط : محمد عبدالغني - امام عاشور -سيد نيمار - محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو



الهجوم : سيف الجزيري