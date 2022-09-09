حسام الخولي: حالة الأمن والاستقرار وراء قرارات الإفراج المتتالية عن المحبوسين

أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنه لابد أن نتعامل مع الحوار الوطني بنية صادقة، وأن يكون الهدف الأكبر هو بناء الدولة.

وأضاف "النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ،"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحوار الوطني يعني أن الجميع يجلس ويعرض رأيه وقد يحتمل الرأي الصواب والخطأ"، لافتا: "داخلين نبني بلد".

وأوضح: "كل المصريين من كل الاتجاهات والأفكار يحضرون الحوار عدا من تلوثت يده بالدماء أو الجماعة الإرهابية، فهذا يعني أن الجميع نيته صادقة تجاه الدولة المصرية، ويجب أن نتقبل الافكار المختلفة من جميع الجهات ونختار ما نتفق فيه".

الإفراج عن المحبوسين

وأشار: "الافراجات المستمرة على المحبوسين تحدث من قبل لجنة الجميع يثق فيها وهي لجنة العفو الرئاسي، وحالة الأمن والاستقرار التي تحققت في مصر، السبب وراء قرارات الإفراج المتتالية عن المحبوسين".

وتابع: "الجميع يفرح بخروج المحبوسين، لم يكن يمكن السماح في فترة الاضطرابات بالإضرار بمصلحة مصر لكن مع استقرار الأوضاع كان لابد من المراجعات من أجل الإفراج عن بعض المحبوسين"، مؤكدا: "لولا نعم الأمن الموجودة في البلد لم نكن سنرى كل هذه الإفراجات عن المحبوسين".



