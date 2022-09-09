الملك تشارلز: أحمل عهد الملكة إليزابيث معي

ألقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا خطابه الملكي الأول من قصر باكنجهام، بعد اعتلائه العرش خلفة لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك تشارلز "الملكة إليزابيث الثانية أوفت بعهدها تجاه بريطانيا وسأسير على خطاه سأحمل عهد الملكة إليزابيث معي. الملكة إليزابيث الثانية لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأضاف الملك تشارلز " أجدد الوعد بالخدمة لكم جميعا. فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا وقيمنا ستظل ثابتة".

وتابع "استطعنا أن نحقق التقدم والازدهار وحافظنا على قيمنا، وسأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا، و أتعهد بأن أضع نفسي في خدمة أمتنا، سأحكم كل البريطانيين باحترام وحب وتقدير".

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

وأعلن قصر باكنجهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والغرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.