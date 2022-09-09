لماذا غيرت بريطانيا النشيد الوطني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

مع تولي الملك تشارلز الثالث، حكم المملكة المتحدة، تتغير الحديد من جوانب الحياة اليومية في بريطانيا، على رأسها النشيد الوطني والأوراق النقدية، حيث سيختفي اسم الملكة إليزابيث الثانية وصورتها عن الحياة العامة.

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، أصبح ابنها الأكبر تشارلز صاحب الـ73 عاما، ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 15 دولة بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

تغيير النشيد الوطني في بريطانيا

يتغير النشيد الوطني في بريطانيا "حفظ الله الملك" بدلا من "حفظ الله الملكة"، وهو النشيد الملكي للدول التي تعترف بالعاهل البريطاني مثل أستراليا وكندا.

وعادة ما يتم ترديد المقطع الأول من النشيد البريطاني "حفظ الله ملكنا الكريم.. عاش طويلا ملكنا النبيل.. حفظ الله الملك".

ومن المقرر أن يتم وضع وجه الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثا، حيث تطبع صورة من يتولى العرش على العملة البريطانية.

وتظل العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة قيد التداول حتى يتم استبدالها تدريجيا بمرور الوقت.

كما سيتم تحديث الطوابع البريدية ليكون عليها صورة الملك الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتغير الرمز الملكي، وهو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة. وكان رمز الملكة إليزابيث الراحلة هو "إي 2 آر"، وكان يظهر أسفل صورة لتاج الملك القديس إدوارد.

ومن ضمن التغييرات، سيصبح كبار المحامين مستشارين للملك بدلا من مستشاري الملكة، وستتغير الألقاب القانونية الأخرى التي تستخدم لفظ الملكة إلى كلمة الملك.

واحتشد آلاف البريطانيين، الجمعة، أمام قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، لاستقبال الملك تشارلز الثالث الذي وصل رفقة زوجته كاميلا، قادما من اسكتلند، وحرص الملك على مصافحة المهنئين.

والتقى الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، التي عينتها والدته في هذا المنصب قبل أيام.

وكان قصر باكنجهام أعلن الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.

ودخلت بريطانيا في فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، كما أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة بعد 11 يوما من وفاتها، حسب التقارير البريطانية، حيث أعلن قصر باكنجهام والحكومة تفعيل خطة الوفاة الخاصة بالملكة.

وحسب الخطة، من المتوقع أن يعلن البرلمان يوم السبت، ولاءه للملك الجديد ويعبر عن تعازيه له، ثم يستقبل الملك تشارلز الثالث رئيسة الوزراء والوزراء بعد الظهر.

ومن المقرر أن يستكمل الملك تشارلز الثالث التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية، كما ستؤكد الحكومة البريطانية رسميا مدة الحداد الوطني التي يرجح أن تترواح ما بين 12 إلى 13 يوما.