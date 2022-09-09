انتهاك للبروتوكول الملكي.. بريطانية تفاجئ تشارلز الثالث بقبلة أمام الحشود.. فيديو

فاجأت سيدة بريطانية الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد، الذي كان يحيي الحشود الغفيرة في محيط قصر باكنجهام في لندن، قبل أن يتلقى قبلة غير متوقعة على وجهه.

وأثناء مصافحة آلاف الجماهير، قامت سيدة بريطانية، اليوم الجمعة، بتحية الملك تشارلز الثالث بحفاوة، قبل أن تفاجئه بقبلة على الوجه، في انتهاك للبروتوكول الملكي البريطاني الصارم، بينما بدا الملك مبتسما بعد اللقطة العفوية.

وقالت السيدة في تصريحات صحفية إنها لم تتخيل أنها تقف أمام الملك، وسألته "هل يمكن أن أقبلك؟ فوافق"، مؤكدة أنها سعيدة للغاية.

King Charles III, who arrived at Buckingham Palace for the first time on Friday as Britain’s monarch, was greeted by crowds of well-wishers with handshakes — and even a kiss pic.twitter.com/uUTBCPvD3n — NowThis (@nowthisnews) September 9, 2022

ويخضع لمس ملك بريطانيا لقواعد ملكية صارمة، إذ أن الطريقة الوحيدة المسموح للسلام عليه هو من خلال المصافحة باليد، إذا بادر الملك بمد يديه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل واسع، مقطع يرصد تقبيل السيدة البريطانية للملك تشارلز الثالث.

King Charles III, wearing a black suit and tie, is outside the gates of Buckingham Palace as he greets members of the public.



One woman has kisses him on the cheek as he stopped in front of her.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8LaxJ1aB0a — Sky News (@SkyNews) September 9, 2022

واحتشد آلاف البريطانيين، الجمعة، أمام قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، لاستقبال الملك تشارلز الذي وصل رفقة زوجته كاميلا، قادما من اسكتلند، وحرص الملك على مصافحة المهنئين.

ومن المقرر أن يلقي تشارلز خطابا مسجلا، وسيكون أول خطاب له للشعب كملك بريطانيا.

كما يلتقي الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، التي عينتها والدته في هذا المنصب قبل أيام.

وكان قصر باكنجهام أعلن الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.

ودخلت بريطانيا في فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، كما أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة بعد 11 يوما من وفاتها، حسب التقارير البريطانية، حيث أعلن قصر باكنجهام والحكومة تفعيل خطة الوفاة الخاصة بالملكة.

وحسب الخطة، من المتوقع أن يعلن البرلمان يوم السبت، ولاءه للملك الجديد ويعبر عن تعازيه له، ثم يستقبل الملك تشارلز الثالث رئيسة الوزراء والوزراء بعد الظهر.

ومن المقرر أن يستكمل الملك تشارلز الثالث التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية، كما ستؤكد الحكومة البريطانية رسميا مدة الحداد الوطني التي يرجح أن تترواح ما بين 12 إلى 13 يوما.