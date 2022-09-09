دوق وكونتيسة.. تغييرات في الألقاب الملكية بعد جلوس تشارلز على عرش بريطانيا

أطلق الحرس الملكي البريطاني مساء اليوم الجمعة، 96 طلقة مدفعية تكريما لعمر الملكة الراحلة اليزابيث الثانية من العاصمة الإنجليزية لندن، بينما تبعها قرع للكنائس في مختلف أرجاء المملكة المتحدة تخليدا لصاحبة أطول فترة حكم في تاريخ المملكة.





وبعد تشييع جثمان الملكة سيحدث تغيير تسلسلي طبيعي في ترتيب الألقاب الملكية داخل الأسرة الحاكمة بداية من ابنها تشارلز صاحب ال 73 عاما الذي أصبح ملكا للبلاد، مرورا بالأحفاد وأبناء الأحفاد وابناء العمومة، كما ستشهد المملكة المتحدة تغيرات محددة في طباعة العملة وتغيير النشيد الوطني وغيرهم.





تشارلز

تشارلز، الذي كان أمير ويلز، هو الآن ملك لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهو أيضًا ملك دول الكومنولث، وسوف يلقب باسم “الملك تشارلز الثالث”

بصفته الملك الجديد، سيكون تشارلز في مقدمة ومركز النظام الملكي الجديد، إلى جانب رغبته المعلنة في تقليص حجم الأسرة الملكية، بينما يستمر في إثارة الجدل بأرائه ومقترحاته خاصة الدينية منها.

وكان المقر الرسمي لأمير ويلز السابق هو كلارنس هاوس، في المركز التجاري في مدينة وستمنستر ، منذ عام 2003، بينما كان المقر الرسمي للملكة هو قصر باكنجهام، فقد أمضت معظم وقتها في قلعة وندسور المفضلة لديها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب، ويعتقد أن الملوك تشارلز سيتبع خطى والدته وينتقل إلى قصر باكنجهام.

كاميلا زوجة تشارلز

كاميلا، بصفتها زوجة الملك، ستصبح تلقائيا الملكة، ولقبها الآن هو صاحبة الجلالة وليس صاحبة السمو الملكي.

ومن الناحية الفنية، كانت زوجة تشارلز، كاميلا باركر بولز، أميرة ويلز حتى الآن لكنها أصبحت ملكة ليس لأنها حاكمة ولكنها زوجة الملك.

ويُعتقد أن دوقة كورنوال لم تستخدم لقب أميرة ويلز احترامًا لزوجة تشارلز السابقة الأميرة الراحلة ديانا، التي توفيت في باريس في أغسطس 1997.





الأمير ويليام الإبن الأكبرلتشارلز

سيُمنح ويليام ، في المرحلة الحالية ، لقب أمير ويلز - والذي يستخدم تقليديا لوريث العرش، حيث أصبح الشاب هو ولي عهد المملكة والذي يحظى بشعبيه كبيرة بين الشباب حول العالم، فقد شهد حفل زفافه أكثر من ملياري شخص، كما يبرز دوره في دعم الدول الأفريقية والأكثر احتياجا حول العالم.

وورث ويليام الألقاب الاسكتلندية دوق روثساي ، وإيرل كاريك ، وبارون رينفرو ، ولورد الجزر والأمير والمضيف العظيم في اسكتلندا.

كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام





عندما يصبح ويليام أمير ويلزبصفته ولي العهد كما هو متوقع ، ستصبح زوجته كيت ميدلتون أميرة ويلز - وكان آخراستخدام للقب أميرة ويلز لوالدة ويليام الأميرة الراحلة ديانا عندما كانت متزوجة من تشارلز.

ستحمل كيت أيضًا لقب كونتيسة تشيستر، إذا أصبح ويليام إيرل تشيستر.

وهي الآن أيضًا دوقة روثساي في اسكتلندا - وهو أيضًا لقب كاميلا سابقًا.

جورج وشارلوت ولويس أبناء ويليام و كيت





أين: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس

كانت الألقاب الحاصل عليها الأطفال الثلاثة قبل وفاة الملكة هي، الأمير جورج من كورنوال وكامبريدج، والأميرة شارلوت من كورنوال وكامبريدج ، والأمير لويس أمير كورنوال وكامبريدج، بينما ستصبح فور تولي والدهم ولاية العهد كوريث للعرش، الأمير جورج من ويلز ، والأميرة شارلوت من ويلز ، والأمير لويس من ويلز

بالنظر إلى المستقبل عندما يتولى الأمير وليام العرش، سيصبح الأمير جورج الأمير، ابنه الأكبر، هو الثامن والعشرين لويلز، في هذه الأثناء ، ستصبح الأميرة شارلوت أميرة ملكية.

ارشي

وأصبح الطفل ارشي، ابن الأمير هاري الأخ الأصغر لويليام، وابن دوق ودوقة ساسكس، الآن من الناحية الفنية أميرًا لساسكس نظرًا للقواعد التي وضعها الملك جورج الخامس في عام 1917.

عندما ولد آرتشي ، كان بعيدًا جدًا عن خط الخلافة لمثل هذا اللقب وفقًا لقيود جورج الخامس ، ولكن الآن ، بصفته ابنًا لابن أحد الأمراء ، يمكن أن يكون صاحب السمو الملكي والأمير.

وسُمح لأرتشي بأن يصبح إيرل دمبارتون ، أحد الألقاب الفرعية للدوق ، عندما ولد ، أو كان من الممكن أن يُعرف باسم اللورد أرشي مونتباتن وندسور ، لكن قصر باكنجهام قال إن والديه قررا أنه يجب أن يكون سيدًا عاديًا بدلاً من أن يصبح أميرا انذك.

وخلال مقابلة أوبرا وينفري الشهيرة مع ميجان ماركل زوجة هاري وام ارشي ، وصفت ميجان ألمها، حيث زعمت أن المسؤولين نفوا عن آرتشي لقب الأمير واتهمت قصر باكنجهام بالفشل في حمايته ومنع الحراسة الملكية عنه.

الأمير إدوارد وزوجته صوفي

يلقب الأمير إدوارد، الأخ الأصغر للملك تشارلز، بلقب ايرل ويسيكس، بينما من المحتمل حصوله على لقب دوق ادنبره، وهو لقب ملكي مميز جدا.



وإذا حصل إدوارد على اللقب الملكي فبالتالي ستصبح زوجته صوفي أيضا دوقة ادنبرة، كما سيرث اللقب ابنتيه الأميرات بياتريس ويوجيني أوف يورك.