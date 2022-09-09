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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لروح إليزابيث.. بريطانيون يضعون الزهور أمام قصر باكنجهام

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا يرصد وضع بريطانيون وأجانب الزهور أمام قصر باكنجهام في لندن بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية .

ووفقا للتقرير فإن قد توافد عشرات من البريطانيين والأجانب على بوابات قصر باكنجهام الجمعة ووضعوا باقات الزهور ورسائل للتعبير عن احترامهم للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

وبدت على وجوه الناس في لندن علامات الحزن والصدمة بعد وفاة الملكة وقال البعض إنهم يتذكرون ملكة عرفوها طوال حياتهم.
 

ووصل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلى قصر باكنجهام في العاصمة لندن قادمًا من قصر بالمورال في اسكتلندا، استعدادًا لاجتماعه مع الحكومة البريطانية وإلقاء خطاب جماهيري، حيث تم استقباله من الجماهير بمصافحات وابتسامات.

وغادر الملك تشارلز الثالث الجمعة، قصر بالمورال النائي في شمال شرق اسكتلندا حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، متجها إلى لندن، استعدادا لمخاطبة الشعب.

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