عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد جيسوس .. قائمة البرازيل لمواجهتي غانا وتونس الوديتين

صدى البلد

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة فريقه لمواجهتي غانا وتونس الوديتين، المقرر إقامتهما في شهر سبتمبر، في إطار إستعدادات السامبا لكأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت القائمة مفاجأة مدوية حيث استبعد تيتي، لاعبه جابرييل جيسوس من قائمة البرازيل رغم الأداء الجيد الذي يقدمه مع فريق أرسنال الإنجليزي.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:.

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) ، إيدرسون  (مانشستر سيتي) ، ويفرتون  (بالميراس). 

خط الدفاع: أليكس ساندرو (يوفنتوس)، أليكس تيليس (إشبيلية) ، دانيلو (يوفنتوس) ، بريمر(يوفنتوس) ، إيدير ميليتاو ( ريال مدريد) ، إيبانيز (روما) ، ماركينيوس (باريس سان جيرمان) ، تياجو سيلفا (تشيلسي). 

خط الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) ، كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ، إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) ، فابينيو (ليفربول) ، فريد (مانشستر يونايتد) ، لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد). 

خط الهجوم: أنتوني (مانشستر يونايتد) ، روبرتو فيرمينو( ليفربول) ، ماتيوس كونها (أتلتيكو مدريد) ، نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) ، بيدرو (فلامينجو) ، رافينها (برشلونة)، ريتشارليسون (توتنهام) ، رودريجو (ريال مدريد) ، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد). 

البرازيل غانا تونس كأس العالم تيتي جيسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

ترشيحاتنا

حسام موافي: الكلام المرسل عبر الموبايل يسبب أذى نفسي للآخرين

خبير تربوى: مسرحة المناهج فى حاجة إلى معلم فنان

مكافأة خاصة 750 جنيها.. بشرى للعاملين بهذا القطاع قبل بداية العام الدراسي

سفير القاهرة بجوبا: مصر مستمرة في دعم الخدمات العامة بجنوب السودان

ملكة الدنمارك تحصل على لقب أطول فترة حكم بأوروبا بعد إليزابيث الثانية

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الإطلالة الأولى لزوجة الفنان إسلام جمال من حفل زفافهما

بفستان أسود.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة

بخسارة شديدة في الوزن ومجوهرات صاخبة.. أصالة تثير الجدل

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ