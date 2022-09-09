استبعاد جيسوس .. قائمة البرازيل لمواجهتي غانا وتونس الوديتين

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة فريقه لمواجهتي غانا وتونس الوديتين، المقرر إقامتهما في شهر سبتمبر، في إطار إستعدادات السامبا لكأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت القائمة مفاجأة مدوية حيث استبعد تيتي، لاعبه جابرييل جيسوس من قائمة البرازيل رغم الأداء الجيد الذي يقدمه مع فريق أرسنال الإنجليزي.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:.

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) ، إيدرسون (مانشستر سيتي) ، ويفرتون (بالميراس).

خط الدفاع: أليكس ساندرو (يوفنتوس)، أليكس تيليس (إشبيلية) ، دانيلو (يوفنتوس) ، بريمر(يوفنتوس) ، إيدير ميليتاو ( ريال مدريد) ، إيبانيز (روما) ، ماركينيوس (باريس سان جيرمان) ، تياجو سيلفا (تشيلسي).

خط الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) ، كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ، إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) ، فابينيو (ليفربول) ، فريد (مانشستر يونايتد) ، لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد).

خط الهجوم: أنتوني (مانشستر يونايتد) ، روبرتو فيرمينو( ليفربول) ، ماتيوس كونها (أتلتيكو مدريد) ، نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) ، بيدرو (فلامينجو) ، رافينها (برشلونة)، ريتشارليسون (توتنهام) ، رودريجو (ريال مدريد) ، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).