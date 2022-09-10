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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 : تحتاج اجازة

برج الاسد
برج الاسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، إلى أنك قد تنجح في بناء علاقة رائعة مع كبار السن.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. خلافات مع الثور والسرطان يواجه تحديات كبيرة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 سبتمبر 2022.. مشاكل في منزل الجدي وفرح عند القوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

قد يكون هناك تدفق متزايد للدخل المنتظم وهذا قد يجعلك تشعر بالرضا، قد يكون الأطفال في المنزل مسؤولين بدرجة كافية للتركيز على دراساتهم، قد تشعر بالسعادة لرؤية تفانيهم وجهودهم، قد تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

برج الأسد وحظك اليوم على الصعيد المهني

مما قد يساعدك في الارتقاء بحياتك المهنية إلى مستوى جديد، قد تساعدك روابطك القريبة في الحصول على موافقات مهمة في مكان العمل في أي وقت من الأوقات.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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توقعات برج الأسد صحيا

قد تحتاج صحتك إلى عناية خاصة، قد تشعر حقًا بالحاجة إلى إجراء فحص طبي، كن يقظًا من أي إصابات بالأسنان أو الأذنين أو العين أو الأنف أو الجلد لأنها تتحول في بعض الأحيان إلى حالات خطيرة إلى حد ما.

توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد لا يكون شريكك مستعدًا لفهم وضعك، قد تضطر إلى الاهتمام بتعبيراتك اللفظية، فأي شيء سخيف قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة، قد تصل إلى مرحلة الانفصال إذا لم تكن حريصًا.

حظك اليوم .. برج الأسد وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد تخطط لمقابلة أصدقائك أو أقاربك البعيدين اليوم، قد تقرر الذهاب في رحلة طويلة مع عائلتك. 

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