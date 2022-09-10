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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنكيس أعلام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حدادا على الملكة إليزابيث.. صور

صدى البلد

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتنكيس اعلامه بمقر الاتحاد بزيورخ حدادا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ، كما تم تنكيس اعلام دول الكومنولث الاعضاء في الاتحاد .


وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أفاد قصر باكنجهام الخميس.

ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

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