أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

بعد سنوات من تعرضها للتنمر والسخرية، خضعت شابة أمريكية مولودة بأسنان شفافة بسبب هشاشة العظام لعملية جراحية كبرى غيرت مجرى حياتها وأعادت إليها جمالها.



«ميهالي أوليفيا غريس شليغل» البالغة من العمر 19 عامًا من أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ولدت بمشاكل حادة وهشاشة العظام تركت أسنانها في حالة شبه شفافة تمامًا.

سبب الإصابة بالأسنان الشفافة

ويرجع السبب في حالتها إلى إصابة الشابة الأمريكية بمرض هشاشة العظام.

كان على ميهالي أن تواجه سنوات من التنمر حيث أطلق عليها الناس بقسوة "صاحبة سن القرش".

استمرت أسنانها في التدهور والضعف بمرور الوقت، لدرجة أنها توقفت عن "الابتسام والضحك وحتى الأكل" بسبب الألم.

تقول وفقًا لصحيفة إنديا تايمز: “بسبب إصابتي بمرض هشاشة العظام، المعروف باسم تكوّن العظم الناقص، خشي الأطباء من كسر فكي.. لقد عانيت من 117 عظمة مكسورة و 36 عملية جراحية، والعديد من أطفم الأسنان، واستبدال عظام الفك بعظام من الساق والفخذ”.

وأضافت: "لقد أجريت بدائل لولبية في ركبتي وكاحلي، إجراءات بسيطة بسبب ظهري المكسور وتطعيمات عظمية متعددة ".

معجزة غيرت حياتها

لكن حدثت المعجزة ففي ديسمبر الماضي، خضعت ميهالي أخيرًا لعملية في الأسنان غيرت حياتها وحتى أنها أعادت إليها جمالها. الطبيعي.