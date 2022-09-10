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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي سعودي: فوز الهلال طبيعي وأظهر الفارق بيننا وبين الزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي السعودي طلال غامدي، عن رأيه في فوز نادي الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.


وقال "غامدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "بعد فوز الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل الدنيا هادية جدًّا، ومفيش فرحة كبيرة ولا حاجة ماتش عادي وإحنا كسبناه، وشهدنا الجمهور يخرج من الملعب وكأنه فوز عادي".

وتابع: "رأينا أيضًا رضا جماهير الزمالك رغم الخسارة، وسعداء بالملعب وأجواء كأس سوبر لوسيل".


وأضاف: "كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة الهلال السعودي، والفارق بين الهلال والزمالك كبيرة، وهذا ظهر جليًا طوال المباراة".

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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أن، لاعبي الزمالك أنهوا موسم شاق ومواجهة الهلال لها ظروفها.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية على برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك: نبارك لنادي الهلال، والجماهير لم تخرج عن النص، وأطالب بعودة الجماهير بسعة الإستاد، ومَن يخطأ يتعرض للعقاب".

رسالة مرتضى منصور لجماهير الزمالك
وأشار منصور إلى أن، الهزيمة امام الهلال ليس بها مشكلة، موجها رسالة لجمهور الزمالك: افرحوا بفريقكم ومدربكم الكبير فيريرا، وإن شاء الله نركِّز في اللي جاي ونكسب فريق تشاد".


صفقات نادي الزمالك
وتابع: "أطمئن جمهور الزمالك أننا أبرمنا وحسمنا أقوى صفقات في تاريخ النادي، ويتبقى فقط الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقة، ويوم الإثنين سنعلن عن الصفقات".

تعليق شيكابالا بعد الهزيمة..

أكد محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك أن مباراة كأس سوبر لوسيل كانت قوية بين فريقه والهلال السعودي، موضحا أنه سعيد بتنظيم المباراة.

وأضاف شيكابالا في تصريحات عقب المباراة:" كنا نريد إسعاد الجماهير ، والمباراة خرجت بصورة جيدة، وأشكر المنظمين للمباراة وكانت بروفة قوية قبل كأس العالم".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا:" القادم سيكون أفضل للزمالك وكنا نريد إسعاد الجماهير".

وقال شيكابالا: "كان ممكن نبقى أحسن بس الدوري خلص متأخر والراجل كان لازم يعطي اللاعبين إجازة والراحة أثرت علينا لأننا اتمرنَّا 6 أيام بس".


وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “أون تايم سبورت”: "لو كنا جاهزين كنا ممكن نبقى أحسن من كده.. اللاعيبة بني آدمين ولازم يريحوا والسنة اللي فاتت ما ريحناش وإن شاء الله نستعد ونرجع أقوى من الأول".

بكاء عواد بعد الهزيمة..

رصدت عدسة صدى البلد الحزن يخيم على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من فريق الهلال السعودي وخسارة لقب كأس سوبر لوسيل "السوبر المصري السعودي".

وظهر على محمد عواد حارس مرمى الزمالك حزن شديد ودخل في نوبة من البكاء وتدخل شيكابالا كابتن فريق الأبيض لتهدئة اللاعب.

الزمالك والهلال السعودي..

فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل- السوبر المصري السعودي، بعد فوزه على نظيره الزمالك 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على إستاد لوسيل أكبر الملاعب بالدوحة والتي تستضيف مونديال قطر 2022.

مكافأة البطولة
وحصل فريق الهلال الفائز بلقب بطولة كأس سوبر لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما حصل الزمالك على مليون دولار.

تشكيل الزمالك
وضم تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي فيريرا كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق “شيكابالا – أحمد سيد “زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

تشكيل الهلال السعودي
وضم تشكيل الهلال السعودي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز كلًّا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد جحفلي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني.

الوسط: جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو - سالم الدوسري.

الهجوم: موسى ماريجا - أوديون إيجالو.

 

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