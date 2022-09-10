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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تقترب من النصف مليون جنيه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

تسليم أهالي
تسليم أهالي

شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا حادا بشكل عام في شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل  إيرادات الأفلام  مساء أمس الجمعة ، وذلك من خلال التقرير التالي:

 

تسليم أهالي 
 

تصدر فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الإيرادات ليلة أمس، حيث حقق 446,568 الف  جنيه ليحتل المركز الأول.

 

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

 

الدعوة عامة
 

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج حقق28,331
  ألف ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

 

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

 

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فيلم كيرة والجن 
 

فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، جاء في  المركز الثاني، حيث حقق 310,805  ألف  جنيه في دور العرض.

 

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

 

عمهم
 

فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق 252,30  الف جنيه.

 

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.


فيلم بحبك
 

فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، حقق إيرادات في شباك التذاكر، حيث  حقق   179,43  ألف جنيه.

 

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

 

وحقق فيلم خطة مازنجز  ‏72,89  إيرادات  والعمل من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى

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