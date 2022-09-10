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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم السبت| رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

 حالة الطقس اليوم السبت، يكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتكون حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة رطب ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس السبت، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 33 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 20

رأس سدر 35 25

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25      

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

شلاتين 36 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33

نخل 32 18

طابا 33 25

نويبع 35 26

حلايب 34 26

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 39 25

أبوسمبل 41 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

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