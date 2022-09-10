عاشق الطبيعة ومكافح التلوث .. كيف سيتعامل الملك تشارلز الثالث مع قضايا المناخ؟

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم السبت، في تقرير لها أنه سيتعين على ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث تجنب التصريحات الكبرى بشأن أزمة المناخ، لكن دوره لا يمنعه من التحدث إلى رئيس الوزراء على انفراد.

وبالعودة إلى عام 1970، ألقى أمير ويلز الشاب خطابًا يحذر فيه من مخاطر التلوث، وقال إن المجتمع يجب أن يتعامل بشكل عاجل مع تكلفة تنظيفه، والوقاية منه في المقام الأول.

وقال: "إننا نواجه في هذه اللحظة الآثار المروعة للتلوث بجميع أشكاله السرطانية. هناك خطر متزايد من التلوث النفطي في البحر، والذي يكاد يدمر الشواطئ ويدمر بالتأكيد عشرات الآلاف من الطيور البحرية".

وأضاف: "هناك تلوث كيميائي يتم تصريفه في الأنهار من المصانع والمعامل الكيميائية ، مما يسد الأنهار بمواد سامة ويزيد من الأوساخ في البحار. وهناك تلوث للهواء من الدخان والأبخرة المنبعثة من المصانع ومن الغازات التي تضخها السيارات والطائرات اللانهائية".

يتذكر هذا الخطاب، الذي ألقاه عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، على أنه "منقط" في ذلك الوقت، كما يتذكر لاحقًا، لكنه يبدو اليوم حذرًا.

بالنسبة للملك تشارلز، بدأ هذا القلق في طفولته، خاصة في بالمورال، حيث توفيت والدته الملكة هذا الأسبوع. وطور شغفه بالهواء الطلق واهتمامه بالزراعة، وفي الثمانينيات بدأ مزرعته في كورنوال، عن طريق الزراعة العضوية المتجددة، مما أدى إلى تأسيس العلامة التجارية العضوية دوقية.

كما أسس مجموعة أمير ويلز لقادة الشركات، والتي تجمع قادة الأعمال للاشتراك في التعهدات الخضراء.

في الفترة التي تسبق مؤتمر Cop26، على سبيل المثال، دعا المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالمناخ جون كيري إلى كلارنس هاوس في لندن، في تناقض صارخ مع الحكومة، التي فشلت في إرسال وزير عندما ألقى كيري خطابًا مهمًا في كيو. ووضع تيرا كارتا، أو ميثاق الأرض، للأهداف البيئية. كما تولى ابنه الأمير ويليام عمله في مجال الغابات المطيرة والحفاظ على الأنواع.

وتسبب هذا العمل في مشكلات لتشارلز. حيث يتذكر جوناثان بوريت، الرئيس السابق لحزب الخضر وأصدقاء الأرض، الذي نصح تشارلز أيضًا كأمير لويلز، منتصف الثمانينيات عندما كانت المملكة المتحدة ترمي مياه الصرف الصحي في بحر الشمال، حيث تحدث تشارلز عن المشكلة علنًا، متسائلاً لماذا لم يتم إيقافها.

قد يشعر الكثير من الناس أن تشارلز تجاوز حدود الملكية الدستورية في بعض الأحيان، كما يعترف أنصاره. بالإضافة إلى خطاباته العامة، كانت هناك رسائل خاصة "عنكبوت أسود" إلى وزراء الحكومة تثير القلق بشأن القضايا الخضراء وغيرها. لكن أصدقائه يجادلون بأن خطوطه مرسومة بعناية.

وترى الصحيفة أنه أصبح من الصعب على الملك تشارلز الثالث التحدث بحرية مثلما كان يفعل، عقب تولي المسئولية عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.