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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أول تجربة له إفريقيا.. تشكيل فيوتشر أمام بطل أوغندا في الكونفدرالية

صدى البلد

يتلقي فيوتشر نظيره علي إف سي بول الأوغندي عصر اليوم ، في ذهاب منافسات دور ال 64 “ التمهيدي " ضمن منافسات كأس الكونفدراسية الافريقية .

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام إف سي بول الاوغندي

حراسة المرمي : جنش

خط الدفاع : جوناثان أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - محمود شعبان .

خط الوسط : غنام محمد - بوبو - أحمد رفعت - ناصر ماهر - عمر كمال عبدالواحد .

خط الهجوم : أحمد عاطف  

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

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موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الاوغندي 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرًا علي ملعب سانت ماري كمبالا.

القنوات الناقلة 

وتذاع المباراة علي قناة BEIN SPORT.

ويسعي فيوتشر لتقديم أفضل مع ما عنده في أول تحربة إفريقية له خلال تاريخ النادي .

ويتطلع علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر للفوز علي بطل أوغندا بنتيجة طيبه في مباراة الذهاب ليعطي أريحية للفريق في مباراة العودة بالقاهرة .

ويخشي علي ماهر مفأجات الفريق الاوغندي علي ملعبه ووسط جمهوره .

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