في أول تجربة له إفريقيا.. تشكيل فيوتشر أمام بطل أوغندا في الكونفدرالية

يتلقي فيوتشر نظيره علي إف سي بول الأوغندي عصر اليوم ، في ذهاب منافسات دور ال 64 “ التمهيدي " ضمن منافسات كأس الكونفدراسية الافريقية .
تشكيل فيوتشر المتوقع أمام إف سي بول الاوغندي
حراسة المرمي : جنش
خط الدفاع : جوناثان أنجويم - محمود مرعي - سعد سمير - محمود شعبان .
خط الوسط : غنام محمد - بوبو - أحمد رفعت - ناصر ماهر - عمر كمال عبدالواحد .
خط الهجوم : أحمد عاطف
موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الاوغندي
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرًا علي ملعب سانت ماري كمبالا.
القنوات الناقلة
وتذاع المباراة علي قناة BEIN SPORT.
ويسعي فيوتشر لتقديم أفضل مع ما عنده في أول تحربة إفريقية له خلال تاريخ النادي .
ويتطلع علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر للفوز علي بطل أوغندا بنتيجة طيبه في مباراة الذهاب ليعطي أريحية للفريق في مباراة العودة بالقاهرة .
ويخشي علي ماهر مفأجات الفريق الاوغندي علي ملعبه ووسط جمهوره .