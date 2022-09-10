عاجل
اليوم.. الخارجة ومستقبل العُميد في نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة أحمد قورة: قرارات أمناء الحوار الوطني التنظيمية متوازنة وتضمن نجاحه اليوم.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا الأردن.. سيدة تقتل زوج ابنتها بالرصاص وتشعل النيران في جثمانه.. تفاصيل نواب البرلمان يهنئون الفلاح بعيده الـ 70: قام بدور وطني عبر التاريخ .. حوافز مالية إضافية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.. والارتقاء بحياة المزارعين المعيشية مرتبط بالأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف لبنانية من تعيين باسيل رئيسا للحكومة.. فهل يفعلها عون؟

عون وباسيل
عون وباسيل

قالت مصادر سياسية لبنانية إن سيناريو وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا عام 1989 كرئيس حكومة عسكرية انتقالية وارد في تفكير وأداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حال لم ينجح في الوصول السلس إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.

وأضافت المصادر  أن هذا السيناريو مدعوم برفض باسيل تسمية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، ثم محاولاته أن يفرض عليه الاحتفاظ بحصته الوزارية في الحكومة الجديدة، وتعطيل التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون، وتكبيله بالشروط والفروض لمنع التشكيل وتاليا التعويم، تارة بالاعتراض على بعض الأسماء وأخرى بطرح التوسعة الوزارية، لكي يضمن لفريقه الثلث المعطل داخل حكومة إدارة الشغور الرئاسي بحسب صحيفة اللواء اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى أن مرسوم تعيين حكومة انتقالية في لبنان برئاسة باسيل مطروح توقيعه عشية مغادرة الرئيس عون للقصر الجمهوري منتصف ليل الحادي والثلاثين من أكتوبر، وسيزكي باسيل لهذه المهمة بداعي أنه رئيس أكبر كتلة نيابية.

وتابعت المصادر : ويهيمن الفراغ الرئاسي المرتقب في لبنان على تحركات وتصريحات الساسة اللبنانيين بعد أن اشتدت المواجهة بين ميقاتي وعون بشأن تنازلات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

واردف : وأمام هذه الخلافات المعقدة التي تحكمها أجندات سياسية لاسيما من قبل الرئيس عون الذي يرفض الإفراج عن الحكومة الجديدة دون حصة وازنة لتياره السياسي (التيار الوطني الحر)، بات الطرفان يبحثان عن مخارج قانونية لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن التوافقات.

وواصلت المصادر :ومن هذه المخارج القانونية التي تسهل عملية إدارة الفراغ الرئاسي وتسيير مهام رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون، إيكال مهام الرئاسة لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وهو خيار يدرسه ميقاتي بجدية ويحظى بموافقة رئيس البرلمان نبيه بري، لكن عون يرفضه.


واردف : وأمام المخرج القانوني الذي يهدد ميقاتي باتباعه في صورة تواصل تعطيل تشكيل الحكومة من قبل عون وصهره باسيل، بات لجوء عون إلى تشكيل حكومة انتقالية سيناريو مرجحا في مواجهة ميقاتي.

وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها من إقدام عون على تعيين باسيل رئيسا لحكومة انتقالية قبل نهاية عهدته وهو ما يحصن رئاسة الجمهورية بعد خروجه.

وأشارت المصادر إلى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة، تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا، تتمثل الأولى بسحب تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية بتعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع.

وتشير المصادر إلى  بدء الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي حال حصوله، على غرار الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها ميشال عون عام 1989 بتكليف من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
 

قبل رحيله.. هل يعين عون صهره باسيل رئيسا للحكومة اللبنانية؟

نوايا خبيثة وافتراء.. لبنان ينفي ما ينسب إلى الرئيس عون حول الحكومة

لبنان الحكومة اللبنانية التيار الوطني الحر تشكيل الحكومة اللبنانية جبران باسيل ميشال عون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

موضوعات متعلقة

جريمة تهز لبنان .. قتلى في إطلاق نار بطرابلس والجيش يتدخل.. شاهد

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل يغادر لبنان بعد لقاء عون

ترشيحاتنا

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

خناقة شوارع.. نهاية كارثية لنهائي كأس العرب للناشئين بين الجزائر والمغرب

لمحبي الدفع الرباعي .. مواصفات وسعر هيونداي IX 35 موديل 2015 .. صور

وزير العدل: التعاون القضائي بين دولنا ضرورة ملحة وسط التحديات الأفريقية

بعد توقفها لمدة 25عاما ... مستشفى شبرامنت تدخل ضمن خطة التطوير

حكم الشرع في الزوجة التي تخون زوجها .. اعرف العقوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا.. يسرا تثير الجدل بسبب سعر فستانها| غير متوقع

الحركة بركة.. تحذير للنساء من الجلوس لفترات طويلة يصيبك بمرض خطير

أشعلا النار بها.. قصة مؤلمة لشقيقين تخلصا من والدتهما ببشاعة من أجل بيع بيتها

إحداهن بـ كاش مايوه جريء| إطلالات نجمات الفن تثير الجدل خلال الأسبوع

فيديو

يحضرغدا لبدء المهمة.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي الجديد..فيديو جراف

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ