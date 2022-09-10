برلماني : شفافية وعلنية الحوار الوطني تضمن نجاحه

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب أن ارساء القائمين على ادارة الحوار الوطنى على الالتزام التام بكل ما يتعلق من ضمانات لتحقيق لشفافية والعلنية سيكون فى مقدمة أسباب نجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لجميع أهدافه مشيراً الى الأهمية الكبيرة لضرورة حرص الجميع على انجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى.



ووجه " المير " فى بيان له اصدره اليوم التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني الذى يعمل بمهنية شديدة منذ تشكيله خاصة فيما يتعلق بوضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية وطرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام ونجاح مجلس الأمناء نجح في وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التى يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار الذي من شأنه الترسيخ لحرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف دون التشكيك في وطنية أي طرف للآخر.



كما أشاد المهندس حسن المير بتحديد مجلس الحوار الوطنى ل 3 محاور رئيسية للحوار بناءا على الرؤي المقدمة من جانب القوى السياسية على أن يتضمن كل محور عدد من القضايا التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار مقرري المحاور السياسية بالإضافة إلى مقرري اللجان الفرعية بالمحور السياسي مثمناً اسلوب مجلس الحوار الوطنى فى اختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين والذى تم فيه مراعاة عدد من الأسس أهمها التنوع السياسي والعمري بالإضافة إلى اختيار شخصيات تتميز بالتخصص والخبرة التي تمكنها من إدارة الحوار بنجاح



وأعرب عن ثقته التامة فى حرص جميع المشاركين فى الحوار الوطنى على تحقيق النجاح له وصياغة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري صناعة المستقبل لمصر وشعبها العظيم وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، فى الجمهورية الجديدة التى لن تبني إلا بشراكة وطنية، وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع مؤكداً ثقته التامة أيضاً فى الالتزام التام والجقيقى من جميع المشاركين بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار والمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية