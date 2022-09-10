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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

السمات الأساسية للبرنامج التكاملي بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات طب سوهاج

صدى البلد

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء اللجنة العليا للبرنامج التكاملي بنظام النقـاط المعتمدة بمصروفات كلية الطب البشري، لمناقشة بعض التعديلات الهامة في لائحة البرنامج الذي ستبدأ الدراسة به هذا العام، بحضور الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالبرنامج كونه يسعي إلى أن يكون من أفضل برامج التعليم الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تأهيـــــل طبيب قادر على تقديم خدمة طبية متميزة من خلال تعليم وتدريب تكاملي هجين قائم على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والبحث العلمي.

وأضاف أن هذا البرنامج قد تم اعتماده بالقرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالي فى العام الماضي، موضحاً أنه برنامج مميز يوفر بيئة تعليمية داعمة للطلاب الملتحقين به، ويقبل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والمرشحين من مكتب التنسيق لدخول كلية الطب البشري، وكذلك الطلاب الراغبين في التحويل من كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية حسب اللوائح المنظمة لذلك.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن البرنامج يعطي الأحقية للطلاب الملتحقين به في التعيين كمعيدين بكليـة الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأسـاسي، حيث يتم ترتيب جميع الطـلاب حسب المجموع الكلي لسنـوات الدراسـة مع توحيد أنظمـة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة في المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.

وأشار القاضي، إلى أن خريج البرنامج يحصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعــة سوهاج، ومدة الدراسة هي خمس سنوات بواقع عشرة فصول دراسيـة، حيث يتـــــم تقسيم كل عام دراسي إلى فصلين دراسيين مـدة كل فصل دراسي من ١٦- ١٨ أسبوع، بالإضافة إلى سنتي تدريب امتياز.

كما يبدأ الطالب التدريب في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الأول.

وقال الدكتور صلاح رشدي، إن الدراســـــة بالبرنامج تعتمد على التعــــــلم الذاتي باستخدام الوسائل الإلكترونية والتدريس والتعلم بنظام النقاط المعتمدة، مشيراً إلى أن تقييم الطلاب بالبرنامج يكون مبنياََ على التقييم التكاملي، لقياس الجــــــدارات ونواتج التعلم المطلوبة من البرنامج التعليمي، وذلك باستخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابلة للتطبيق.

وتعتمد الامتحانات بالبرنامج على الطرق الموضوعية مثـــــــل الأسئلة متعددة الإجابات MCQ والمحطــــــات المتعددة OSPE OSCE، ولا يوجد امتحانـــــــات شفهية بالبرنامج.

وأضاف رشدي، أنه يتم إختيار نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتدريس في البرنامج من الحاصلين على دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، بهدف تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في التدريس والتعلم والتقويم.

جامعه سوهاج رئيس اللجنة البرنامج

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