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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب التمريض تكرم المعاشات بالإسكندرية لجهودهم خلال فترة الخدمة

صدى البلد

شهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تكريم أفراد هيئة التمريض بالمعاش بمحافظة الإسكندرية، نظراً للمجهودات التي بذلوها اثناء فترة عملهم بالخدمة وعطائهم للمرضي.
وأوضحت نقيب التمريض، أنه خلال الاحتفال تم تسليمهم الفيزا الجديدة الخاصة بالمعاش، كما تم تكريم قيادات التمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومفتشات إدارة التمريض بالمديرية ومفتشات المناطق ورؤساء تمريض المستشفيات.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن النقابة حريصة على تكريم أعضاء هيئة التمريض بالمعاش فى كافة محافظات الجمهورية، لما يبذلونه من عطاء وجهد فى رعاية المرضى طوال فترة الخدمة، لافتة إلى أن أطقم التمريض تقدم أكثر من 70% من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى المنشآت الصحية.

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شهد الاحتفال حضور كلا من الدكتور عبدة رفعت وكيل أول النقابة العامة للتمريض والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وسهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، وعفاف محمد فهمى مدير إدارة التمريض.

وعلى هامش الاحتفال تم تكريم الدكتورة عبلة الالفي على هامش الاحتفال نظرا للمجهودات التي تقدمها للارتقاء بصحه الام والطفل، كما ساد جو من السعادة والسرور لجميع الحضور واسرهم علي اهتمام النقابه بتواصل مع اعضائها.

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