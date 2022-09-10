العراق.. دخول مليوني زائر إيراني إلى البلاد

أكدت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق اليوم السبت، خضوع جميع الزائرين للتفتيش وختم الجوازات، فيما أشارت إلى دخول مليوني زائر إيراني إلى العراق.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية إن "آلية دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية تم اقرارها ضمن الخطة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية"، لافتاً الى أن "الاجراءات تسير وفق الآلية التي وضعت من خلال تفتيش كافة الزوار الوافدين وكذلك ختم الجوازات.

كما شدد علي أنه لا يسمح بمرور أي زائر إلا بوثيقة رسمية معتمدة تدخل بنظام الجوازات ونظام (البايزز) العراقي ومن ثم إجراء عملية تفويجهم الى محافظة كربلاء".

وأضاف: "نطلب من الجانب الإيراني بإجراء عملية تفويج وليس إرسال الزائرين دفعة واحدة لأنه يؤثر على صحة وسلامة الزائرين كما ندعوهم أيضا الى الالتزام بالأعداد المقررة بين الجانبين على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية"، مبيناً أن "عدد الزائرين الإيرانيين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية بلغ مليوني زائر لذلك يحتاج الى دراسة هذا الموضوع بشكل جيد".

وأشار الى "وجود تنسيق عال بين هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية والقيادات المشتركة والمحافظات.

وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي أعلنت إحباط مخططا يقوده حزب “البعث المحظور” ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين في اربع محافظات



وقالت في بيان لها : في الساعة الواحدة من فجر الخميس ٨ سبتمبر ، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بإسم ( الردع الثانية) تم من خلالها احباط مخطط معاد ضد أمن العراق وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا.