عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة 766 عائلة إلى العراق من أخطر مخيم بالعالم| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ليل الجمعة، عودة 766 عائلة عراقية من مخيّم الهول، في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد خضوعها لإجراءات أمنية.

وجاء إعلان الوزارة العراقية؛ بالتزامن مع الحملة الأمنية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، منذ نحو أسبوعين، داخل المخيّم؛ الذى يعتبر الأخطر فى العالم بهدف تطهيره من خلايا “داعش” النشطة، وتكلّلت بالقبض على العشرات من عناصرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس؛ في تصريح لوسائل إعلام رسمية عراقية، إن عدد العائلات العراقية العائدة من المخيّم 766 عائلة، وتُشكل ما عدده (3090)فرداً.

وأضاف، أنّ أغلب العائدين؛ هم من كبار السّن، والنساء، والأطفال، ويتم تأهيلهم قبل إرجاعهم إلى مناطقهم؛ بالتنسيق مع الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية.

وأشادت القيادة المركزية الأميركية، بالحملة التي تجري في المخيّم، وشدّدت دعمها لـ”قسد”، وذلك في بيان صدر عن القيادة الأميركية؛ أعقاب زيارة الجنرال كوريلا؛ للمخيّم، يوم أمس الجمعة.

ويحوي المخيّم، ما يصل إلى 50 ألف شخص، بينهم نحو 30 ألف، من الجنسية العراقية.

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، قد اتّخذ القرار رقم 7، لسنة 2021، والذي تضمّن تشكيل لجنة مشتركة بين كل من مستشاري الأمن القومي، ووزارة الهجرة والعمليات المشتركة، أُسست على إثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية المتواجدة في مخيّم الهول الراغبة بالعودة، بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني.

وأوضح “عباس”، آلية إعادة الرعايا إلى مسكنهم الأصلي، حيث يتمّ نقلهم إلى مخيّم الجدعة، جنوبي الموصل، حيث يخضعون لفترة تأهيل عبر فريق الدّعم النفسي التي تستغرق ما بين 3-4 أشهر، ومن ثم تتمّ إعادتهم لمناطق؛ بالتنسيق مع الحكومات المحلية في محافظاتهم، والأجهزة الأمنية ومخاتير السكن الأصلي.

العراق.. مظاهرات بساحة النسور تطالب بحل البرلمان

العراق.. موكب إيراني يستفز أهل كربلاء ودعوات تطالب طهران بالاعتذار.. ما القصة؟

داعش سوريا العراق وزارة الهجرة قوات سوريا الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

الدولار يقترب من 20 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت | فيديو

ترشيحاتنا

استثمر في أبنائك.. قرض التعليم يمنحك نصف مليون جنيه

حفظ الرسائل قبل حذفها.. تحديث ضخم يصل واتساب قريبا

دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال في الصباح

منح استثنائية.. أرقام الموازنة تكشف أكبر مخصصات لدعم المواطنين

3000 جنيه غرامة.. عقوبة استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار في قانون المرور

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحالفا مع الشيطان.. شقيقان يقتلان والدتهما المسنة للاستيلاء على منزلها بالبحيرة

إحداهن بـ كاش مايوه جريء| إطلالات نجمات الفن تثير الجدل خلال الأسبوع

شاب يتسلق أطول ناطحة سحاب في بريطانيا.. وكارثة في انتظاره |شاهد

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

فيديو

يحضرغدا لبدء المهمة.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي الجديد..فيديو جراف

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ